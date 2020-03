Kubla Khan, il nuovo locale che a Roma racconta storie di mondi lontani e vicini, come in un sogno

“Serrate gli occhi con sacro terrore, ch’egli si cibò di rugiada di miele e bevve il latte del Paradiso”.

Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan

Kubla Khan è la potenza dell’immaginazione. È l’espressione della creatività e del sogno: parla di mondi lontani, di esotico, di amore e di onirismo. Queste le idee alla base del progetto Kubla Khan, il nuovo locale che sorge nel quartiere Appio Latino in piazza di Ponte Lungo.

Partire da un poemetto per raccontare di sogni e di viaggi attraverso il cibo, il bere e lo stare insieme all’interno di uno spazio che fonde mondi lontani con la vicina tradizione. Una fusione delle culture gastronomiche e della mixology, in un ambiente che ricorda le Mille e Una Notte.

Gli arredi, eleganti ma semplici e con smaccati richiami al design orientale, vi avvolgono per un’esperienza nuova da spendere soli e in compagnia, dal pranzo alla cena, passando per un aperitivo e un dopocena a base di ottimi cocktail dall’aspetto elaborato e dai sapori sorprendenti.

Il menu

Il pranzo, dal lunedì al sabato, si focalizza tanto sulla tradizione e quindi sulle sue paste più celebri e sui secondi, quanto spazia verso mondi lontani: è il caso delle bowl di stampo sudamericano, per esempio.

L’aperitivo, casual e accompagnato da una selezione di piccoli bocconi espressi dalla cucina è ideale per arrivare da Kubla Khan e lasciarsi coccolare dal primo drink fino alla cena e oltre. La drink list, complessa nelle preparazioni ma semplice da bere, è stata elaborata dal socio e bar manager Andrea Malkam guardando sempre alla storia del poemetto incompiuto di Coleridge con twist tra classici e influenze esotiche.

E si sa che un buon drink all’aperitivo stimola la voglia di cena. La formula vincente e quasi esclusiva in città delle tapas è in grado di accontentare tutti e di rendere ancora più conviviale il momento della tavola. In vero stile spagnolo, ma con ricette che fondono Italia, Oriente, Sudamerica e Spagna, si possono gustare tra le luci soffuse e i racconti che aleggiano.Anche irolls sono all’italiana e non mancano un piccolo Tartare Bar e una selezione di Pinse Gourmet.

Il luogo in cui sorge con le sue quattro vetrine è sempre più uno snodo di vita e di passaggio: nel pieno quartiere Appio, a due passi da San Giovanni, sorgono sempre più locali pronti a fare della zona un nuovo polo d’interesse della Capitale. Un sogno dentro una storia raccontata ogni giorno attraverso il cibo, i drink, il vino, i dolci e gli arredi.

Kubla Khan si trova in piazza di Ponte Lungo, 1. E' aperto dal lunedì al sabato dalle 12 alle 2 e la domenica dalle 17 alle 2.

Per maggiori informazioni: 06/83921197 - kublakhan.appio@gmail.com