Marie Kruttli, Lukas Traxel, Jonathan Barber Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 26 e venerdì 27 settembre doppio appuntamento al Charity Café con il trio capitanato da Marie Kruttli, una band vivida, fresca, brillante e audace. La giovane pianista crea con un linguaggio sofisticato e personale, una profonda ricerca ritmica e armonica. Grazie all'interpretazione del trio, piena di leggerezza e groove, questa musica parla al corpo e al cuore. Con un suono maturo, un'estetica speciale e un virtuosismo affascinante, i tre musicisti offrono una musica altamente pertinente. Nessun minimalismo hipster, nessuna ironia ma idee chiare e potenti. Kruttli suona impressionando ad ogni livello, offrendo con facilità definita, ritmi complessi, armoniche colorate e toni sovrapposti.



Naviga la sua band attraverso un paesaggio musicale misterioso e pieno di sentimento. Ciò che distingue il giovane pianista dai suoi coetanei è la sua consegna sicura e diretta di una vasta gamma di musical originali. Profondamente in debito con compositori come Stravinski, Debussy e Ravel, è a casa in una vasta gamma di abbaglianti schemi melodici, padroneggiando senza sforzo i più sofisticati cambi di accordo. Questo trio emerge in un momento emozionante della storia del Jazz, quando i confini vengono spinti, rivisti e spinti di nuovo. Il loro stile organico è allo stesso tempo entusiasmante e innovativo.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881



Line-up

Marie Krüttli, Piano

Lukas Traxel, Contrabbasso

Jonathan Barber, Batteria