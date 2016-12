Ala sinistra di quel tridente terribile che vede Axel Boman giocare col numero nove e Petter Nordkvist agire largo dall’altro lato, Kornél Kovács è il nome nuovo della scena house europea.

Dell’intero trio che porta avanti Studio Barnhus (oltre cinquanta release all’attivo, alcune meravigliose come “Szikra” e “Fantastic Piano”), Kornél è il dj più ricco di talento ed estro, prerogative che l’hanno reso uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Into The Valley e che lo porteranno fino a San Paolo per la versione carioca di Dekmantel.

Kornél Kovács è un dj meraviglioso tutto da ballare. Kornél Kovács è il modo migliore per iniziare, il 5 gennaio al Lanificio 159, il 2017 del clubbing.

Kornél Kovács al Lanificio 159

€10 Guest List untill 2.00 am

€13 Door

Lanificio159

via di Pietralata 159 A, Roma | info@lanificio.com