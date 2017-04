L'House Nera di Konrad Black al Circolo degli Illuminati

Primo appuntamento di maggio al Circolo degli Illuminati con le atmosfere oscure di Konrad Black. Il deejay e producer è originario del Canada e con il suo successivo trasferimento a Berlino è stato capace di entrare nella cerchia più affermata dell'elettronica mondiale. Le sue produzioni, legate principalmente a una house introspettiva e molleggiata con influenze IDM, sono state pubblicate su ottime etichette come Perlon o Playhouse, o utilizzate con frequenza in set di titani come Ricardo Villalobos o Richie Hawtin. La sua ultima uscita risalente al 2016 è "The Scorched Earth Interpretation": un ottimo bilanciamento tra andamenti introspettivi e placidi con ritmi house e breackbeat. A precederlo il talento torinese Lollino. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus