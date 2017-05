Koala al Backstage Club

Gruppo storico romano formatosi nella seconda metà degli anni sessanta i Koala raccolsero un buon successo dal 1968 in poi, esibendosi al Piper Club di Roma e in quello di Viareggio. Tanti sono stati gli ottimi musicisti che via via si sono alternati nella formazione della band, attualmente ne fanno parte: la vocalist Ines Petrucci, Tony Pasquali alle tastiere, Sergio Grammatico al basso, Gigi Galante al sax e Roberto Properzi alla batteria. Con la loro musica soul-funk-dance anni '70/'80, i Koala fanno ballare ormai da oltre quaranta anni intere generazioni. Dalle 19 BackStage Food menù per tutti i gusti: vegan friendly!!! Per info e prenotazioni: 345 90 22 403 06 45 44 34 17