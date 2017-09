Venerdì 15 settembre è il giorno di KNOTS – REGOLE PER ESSERE FELICEMENTE INFELICI, uno spettacolo di Julia Filippo e diretto da Else Marie Laukvik che racconta la storia di Nina che, innamoratasi di un giovane chitarrista spagnolo, dovrà affrontare le conseguenze di un amore difficile che causerà la rottura con la sua famiglia. Dopo aver scoperto la gravidanza di Nina, Antonio decide di tentare la fortuna così parte per l’America e assicura alla giovane un ritorno carico di speranza e un futuro privo di problemi economici. Ma non tutto va come previsto e Nina si ritrova a vivere per strada. La determinazione della ragazza è però più forte di qualsiasi sventura tanto che, alla fine, Nina riesce a riprendere in mano la propria vita decidendo di lottare per la felicità.



Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com