Klingande pronto a far ballare Ballroom. È sabato e torna anche quest’anno un nome ormai di casa a BALLROOM, il francese Klingande, autore di un tormentone planetario come Jubel, e alfiere di quella che lui stesso ha ribattezzato “melodic house”. Per un sabato “melodico”, ma scatenato…

KLINGANDE - Coi suoi ritmi estivi e le sue languide ambientazioni deep house, Jubel è stato uno dei brani più ballati sui dancefloor europei sin dalla sua pubblicazione su singolo, avvenuta ormai a settembre 2013, e ancora nelle borse dei dj di mezzo mondo. A firmare questa hit – che in Italia abbiamo imparato a conoscere anche per via di un noto spot pubblicitario – è il francese Cédric Steinmyller, in arte Klingande, dj la cui personalità di certo non può essere ridotta a un’unica, fortunatissima hit. Nato nel 1991, Steinmyller fa musica sin da quando ha 10 anni e la sua propensione per sonorità melodiche ma esuberanti, intrise di soul e accenni tropicali, ne fa già una figura chiave dell’attuale panorama dance.