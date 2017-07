Klingande a Le Terrazze Roma

Il bello e bravo dj sbarca a Roma ed ha scelto ancora una volta Le Terrazze per il suo tour estivo. Dj emergente nel panorama EDM, eletto nei migliori club mondiali e reduce di una stagione esplosiva nella Isla blanca, Ibiza.

Raggiunge l'apice con il suo singolo Jubel.



Tutto pronto per una serata in cima a Le Terrazze discoteca di Roma Eur. Tanta buona musica ed un clima molto ventilato.



Ticket:

Guestlist: 15€ woman - 20€ man w/ drink

No list: 20€ woman - 25€ man w/ drink



Infoline e Prenotazioni prive:

3404987255 (Whatsapp/SMS/Phone)