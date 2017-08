Klandeskillz e The Look Of The Year presentano: Attriti

Nella suggestiva Main Street di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV, avrà luogo un evento unico nel suo genere, ricco di contenuti accattivanti per ogni "hip hop addicted" e assolutamente curioso per tutto il pubblico profano.

Partendo dalle 15:00 dj set a cura di Klandeskillz che ci accompagnerà tutto il pomeriggio, fino al battle 2vs2 hip hop feat. breaking.

Una giuria d'eccezione: BAGGY (KLANDESKILLZ), STEVE (COLORS) , EDDY (RAPID SOUL MOVES- LICENCE TO CHILL).

Un gradito ospite del Parco sarà il fotografo Eric Gimenez, notissimo nel mondo della street dance, che curerà il suo shooting corner, dove, su prenotazione, sarà possibile avere scatti professionali con post-produzione, sfruttando le location del parco.

Dalle 20:30 in poi, il live di Dj Gruff, artista cardine della scena hip hop italiana. Personaggio poliedrico, proporrà la sua arte, banale definirlo concerto: uno scivolare tra rime, scratch, danza, pensieri parlati, fondendo tante forme comunicative, per uno spettacolo davvero unico.

Per info: https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/35/Attriti