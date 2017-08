Kiz Pool party: la festa a ritmo di Kizomba

Arriva a Roma il primo Pool Party per gli amanti della Kizomba. Quattro dj per tredici ore di puro divertimento. Swimming - music - aperitif - dancing - animation and more....

Al tramonto cambio di atmosfera con il Fluo Party: sarete voi la luce della notte.

Line up:

Dj Massakre Junior

Dj Jackye

Dj Mep da Hipster

Dj Barracuda

Ingresso ore 12:00 lettino+ombrellone+drink+apericena e serata €15

Ingresso ore 18:00 drink+apericena e serata €10

*Possibilità di pranzo presso il punto ristoro della struttura

*Docce e spogliatoi

Via Pontina , 497

Info e prenotazioni tavoli e lettini (anche WApp)

388.1643085/349.5268530