Kiriku un eroe piccolo

C’era una volta, tanto tempo fa, un piccolo villaggio africano. Una strega cattiva, Karabà, tiene il villaggio sotto scacco: ruba gli ori, le risorse, rapisce gli uomini. Oramai nel villaggio sono rimaste le donne, i vecchi e i bambini. L’ultimo guerriero è sulla strada per combattere contro la strega. In questo villaggio nasce Kirikù che, già neonato, parla, cammina e ragiona. La sua missione è aiutare il villaggio per osteggiare la strega. Però, a differenza della gente comune, non crede alla malvagità senza motivo. Vuole sapere il motivo della cattiveria della strega. Karabà è cattiva perché gli uomini le hanno piantato una spina nella schiena. Krikù riuscirà a liberare sia il villaggio che la strega per un finale a sorpresa.



Adattamento e regia Danilo Zuliani

con Alessandra Maccotta, Aron Tewelde, Valeria Wandja, Jesus Issa Seck, Yonas Aregay Kidane e Francesca Piersante



