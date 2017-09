Il Kino Kabaret è un evento cinematografico collaborativo in cui registi e film-makers di tutti i livelli sono sempre benvenuti e il desiderio di eccellere è ancora l'unico criterio di partecipazione.

Dal 3 al 9 Settembre 2017 il KINOVARCO INTERNATIONAL KABARET ROMA sarà ospitato presso il Centro Culturale Quid in via Assisi 117, il quale allestirà nei suoi locali il Kino Lab, in cui si riuniranno oltre 60 kinoiti(partecipanti attivi) da tutto il mondo, previamente selezionati tramite bando, per scambiare saperi e professionalità.

Durante delle sessioni di 48 e 72ore nasceranno nuove opere cinematografiche che verranno proiettate e discusse in tre serate aperte gratuitamente al pubblico.

Attraverso le proiezioni precedute dall’incontro diretto con i realizzatori delle opere e con gli ideatori dell’evento, il KinoVarco si propone di creare un pubblico consapevole e informato che da insieme di spettatori passivi si possa trasformare presto in soggetto partecipativo, venendo a conoscenza dei processi creativi e produttivi della filiera cinematografica internazionale.

Un’importante occasione di scambio che aggiungerà valore alla manifestazione saranno gli incontri formativi e i workshop con professionisti noti del settore cinematografico offerti in forma gratuita

APERTO AL PUBBLICO: 4 Settembre dalle ore 19:30 alle ore 21:00 Workshop “L’Arte del Montaggio” con Marco Spoletini (vincitore del “David di Donatello” e Editor di Gomorra, Reality, Tale of tales). ESCLUSIVAMENTE PER I PARTECIPANTI ATTIVI (kinoti registrati per l’intero evento): workshop “La direzione dell’attore” con Francesco Maria Dominedò (attore e regista). Il pubblico esterno potrà entrare gratuitamente le sere di proiezione, 15 minuti prima dell’orario di inizio delle stesse, fino ad esaurimento posti. Il giorno di workshop, l’accesso sarà consentito 15 minuti prima l’inizio della classe fino ad esaurimento posti.

Kinovarco International Kabaret: il programma

lunedì 4 settembre

19:30/21:00 Workshop aperto al pubblico “L’Arte del Montaggio” con Marco Spoletini (montatore)

21:30 proiezione pubblica delle opere nate durante la classic la Classic Session

giovedì 7 settembre

21:00 proiezione pubblica delle opere nate durante la Long Session

sabato 9 settembre

21:00 proiezione pubblica delle opere nate durante la SURPRISE SESSION