King Crimson + Porcupine Tree tribute al CrossRoads

La Progressive Rock Night per eccellenza, sul palco due bands formate da musicisti tra i migliori in Italia. KCRIMSONICK: ritornano al CrossRoads dopo anni di assenza per una band che propone la rilettura del repertorio di un mito del prog, i King Crimson. Album : Larks, Red, Starless and Bible Black. Chitarra: Giacomo Anselmi; Tastiere e voce: Aidan Zammit; Basso: Lorenzo Feliciati; Batteria: Daniele Pomo; Violino: Andrea Bassato.



Da un’idea del batterista Andrea De Petris, nasce il progetto ‘Blank Planet’, band tributo ad uno dei gruppi più influenti degli anni novanta, i Porcupine Tree. Il progetto è agli esordi, ma le prime impressioni sono molto positive. Sonorità progressive e sperimentali che hanno fatto della band originale gli eredi dei Pink Floyd come stile e costruzione dei brani.