KIMArte 2017: Il mercatino di Natale bio e solidale

Artigianato, tessuti, ceramiche e golosità bio…sono solo alcuni fra i prodotti e le idee regalo che troverete alla Mostra Mercato Solidale dell’Associazione KIM, la onlus che aiuta i bambini malati. E poi eventi, cori di Natale, animazione per i più piccoli. Alle 17.00 incontro speciale con Andrea Caschetto, l'ambasciatore del Sorriso.



Programma degli eventi:

11.30 – Voice Up – Coro giovanile

16.00 – Corale Nova Armonia

17.00 – “Il mio viaggio per i bambini del mondo” – incontro con Andrea Caschetto



Per info: segreteria@associazionekim.it

www.associazionekim.it