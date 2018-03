Kikka The Gipsy Blues Band al Cotton Club

Mercoledì 11 Aprile Francesca De Fazi presenta il suo primo docufilm



“Viaggio nella Terra del Blues”:



A seguire concerto



KIKKA & THE GYPSY BLUES BAND



Il meglio del Louisiana Sound



La Gypsy Blues Band di Francesca De Fazi nasce nel 2013, per promuovere l’album "Roman Blues Woman", registrato dalla vocalist chitarrista proprio a New Orleans, con la band di Andy J Forest, armonicista e frontman statunitense di fama internazionale. La formazione si evolve poi nella tipica street band della Louisiana, che ricrea un caratteristico sound, con atmosfere delta blues fuse con le armonie della sezione fiati, in una miscela di ritmiche tra Second Line, funky tribale e rhytm’n’blues. Su questa “jambalaya” di suoni si erge la trascinante vocalità della De Fazi, che si diverte ad incantare il pubblico con storie di Voodoo Woman e Mardi Gras Indians, tra euforia carnevalesca e blues di spessore.



Line up:



FRANCESCA DE FAZI VOCE-CHITARRA

ANGELO OLIVIERI TROMBA

ERIC DANIEL SAX

ROBERTO PAGGIO TASTIERE

IVANO SEBASTIANELLI BASSO

RICCARDO COLASANTE BATTERIA



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________