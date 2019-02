Kies Meds, Viviana Strambelli e Costantino vetere al Mons

Atmosferica Dischi & Eventi & MONS'n'MUSIC presentano:

Kies Meds - Viviana Strambelli (Lamine) - Costantino Vetere Live@Mons

THREESOME#4

Giovedì 28 Febbraio 2019 alle ore 22.00.



"IN DUE E' AMORE, IN TRE è UNA FESTA !!!"



Il Quarto "THREESOME" Musicale della Stagione.

Un "Ménage à Trois" Cantautorale, sul palco del MONS.





Da Wikipedia: "Il TRIANGOLO, termine equivalente allo straniero THREESOME (dall'inglese, letteralmente: gruppo di tre persone) indica un tipo particolare di sesso di gruppo, al quale partecipano tre persone. Malgrado «Threesome» si riferisca generalmente a un incontro sessuale casuale con tre partecipanti, il termine può indicare anche una relazione più stabile, come nel caso del Poliamore o di un Ménage à Trois."



Kies Meds - BIOKies è il cantante e polistrumentista del gruppo MEDS. Circa 10 anni fa inizia a suonare la chitarra e il piano , dopo poco tempo si dedica anche alla scrittura dei testi per poter esprimere con maggiore cura idee che il suono a volte non riesce a descrivere.La necessità di crescere e la grande passione lo portano a scoprire il mondo dell'elettronica , nella quale si radicano le sonorità del gruppo di cui fa parte i Meds, da qui nasce anche la necessità di scrivere testi in inglese.

Negli ultimi anni lo studio e le esperienze vissute anche con il gruppo, danno vita alla necessità di tornare alle origini della musica, per questo ora frequenta il corso di Composizione al conservatorio di Santa Cecilia , il quale con non poche probabilità lo porterà alla pazzia .



Viviana Strambelli (Lamine) – BIO



Viviana Strambelli, attrice e cantautrice. Si diploma nel 2009 presso il Teatro Stabile di Genova. Lavora al cinema con Ken Loach, Antonio Albanese, Valerio Binasco, Lucio Pellegrini, Tavarelli etc. E’ autrice di canzoni. Finalista nel 2013 e nel 2018 di “Genova per voi” per Universal Music Publishing, in cui si



classifica terza in Italia. Semifinalista al concorso Bianca d’Aponte nel 2017. Firma testi con Francesco Bianconi (Baustelle) e Pippo Kaballà (Sugar). Attualmente vive a Roma, dove sta lavorando all’uscita del suo primo album in italiano.



Costantino Vetere – BIO



Costantino Vetere riceve fin da piccolo riconoscimenti nazionali e internazionali vincendo numerosi concorsi canori. Dopo una formazione approfondita di tecnica vocale accompagnata dallo studio del pianoforte, varie esperienze live nel panorama romano e la laurea in Filosofia prende forma il progetto di diventare autore delle proprie canzoni. E così nel 2015 esce il suo primo disco IN BILICO che racconta la fragilità dell’essere umano nelle sue varie declinazioni. L’album, che raccoglie sin da subito consensi di pubblico e critica, denota una miriade di sfumature musicali differenti, conseguenza delle molteplici esperienze vissute dall’artista nella sua carriera non ascrivibili a un unico genere musicale. Di prossima uscita il nuovo album SIAMO TUTTI CANTAUTORI, anticipato dai singoli VITE DA CELEBRITA’ e ESTASI D’ESTATE.







Sul Palco del Mons:

Kies Meds (voce e chitarra).

Viviana Strambelli (#Lamine) (voce e chitarra).

Costantino Vetere (voce)



Inizio Concerto: ore 22.00.

Ingresso Gratuito.

MONS: Via della Fossa 16 - Roma (Piazza Navona).



Info & Prenotazioni (Cene e Tavoli): 06 6893426 - 3397373855.