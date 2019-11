Kickit Christmas Market, speciale evento natalizio dedicato allo streetwear

Kickit torna anche quest'anno con una special edition dedicata al Natale. Il prossimo 22 dicembre, presso il Planet di Roma (Via del Commercio 36/38) è in programma uno speciale Kickit Christmas Market.

Design, moda e tanta musica si incontrano per portare in un atmosfera friendly e unica nel suo genere. Resellers, vintage e brand emergenti vi aspettano per tutta la giornata, il tutto accompagnato da una ottima selezione musicale. In occasione dell'evento sarà possibile acquistare Gratta&Vinci e biglietti per partecipare alla Raffle che vedrà come premio una AF1 Low customizzata a piacimento da Blore Customs.

Kickit Christmas Market, tutte le info

I biglietti online comprendono gadget, biglietto Raffle e ingresso al prezzo di 10 euro. I biglietti alla cassa costano 7 euro. Apertura porte ore 10,30, chiusura porte ore 19,30.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale di Kickit Market.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sul Kickit Christmas Market: https://www.facebook.com/events/544210836152109/