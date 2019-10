Kick Boxing, spettacolo teatrale

martedì 15 e mercoledì 16 ottobre ore 21



di Salvatore Catanese e Daniela Cenciotti

regia Carlo Manfredi

con Daniela Cenciotti

e con Noemi Esposito



Titaniateatro



…dal basso verso l’alto e viceversa

…sui fianchi, alle gambe e altrove

…in un’alternanza di colpi

…fra intenti diretti e scopi rovesci contro le convinzioni costruite durante i match quotidiani



Due donne, due realtà, due diversità, un unico dilemma: il reale aspetto della verità che in un vero e proprio kick boxing, fra colpi reali e cambi di guardia fatti di interrogativi e sorprese, delinea un percorso di ricerca fra il comune senso del bene e del male.

Questo è il confronto, ed anche lo scontro, fra Ottavia, donna matura, borghese e disincantata che decide di rimettersi in gioco contattando Nicky, istruttrice di kick boxing, una ragazza apparentemente instabile, sempre in bilico fra le sue insicurezze e la forza dei suoi principi e delle sue capacità fisiche.

Le due donne si confidano tra racconti introspettivi e aneddoti divertenti, sovrapponendo le loro vite e intrecciandole, per giungere ad un finale paradossale tra colpi di scena e ribaltamento della realtà, ormai consapevoli che incassare colpi su un ring è tanto più facile che nella vita.



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



