Ketama126 a Largo Venue

SABATO 7 APRILE il LARGO VENUE di ROMA ospiterà il live di Ketama126 supportato dal dj e producer Drone126. Il rapper romano torna dopo il grande successo dell' "Oh Madonna Tour" che ha registrato diversi sold out lungo la Penisola.



Con lui sul palco anche gliamici della Love Gang Franco126, Pretty Solero, Asp126 e Ugo Borghetti.



KETAMA126 è un rapper e produttore romano membro della crew protagonista della nuova scena rap della Capitale, la Love Gang - CXXVI, il cui nome deriva dai centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri. Nel 2017 esce “OH MADONNA”, l'album pubblicato da Asian Fake che fa scoprire al grande pubblico le potenzialità dell'artista.



In questa data KETAMA126 presenterà il nuovo attesissimo singolo "Con te", edito il 23 Marzo, il primo brano estratto dal prossimo album, in uscita per l'etichetta Asian Fake.

In apertura il live di MATTWAY e UZI LVKE.





"13 canzoni che lo confermano come uno dei nomi da seguire.” (Rolling Stone)



"autore di quello che è ad oggi forse uno dei dischi trap più solidi usciti negli ultimi anni” (Rockit)



“Giovane & Selvaggio [..] incastonato nella pietra del rap italiano con quel gioiellino che è stato Oh Madonna!” (Noisey)



"KETAMA126 è il principale rappresentante italiano del Cloud rap, genere dalle sonorità eteree sempre più in voga. Lavorando attivamente con la crew Love Gang, entra a far parte di un movimento musicale più morbido ed espressivo che si sta sviluppando principalmente a Milano." (Highsnobiety)