Kento e Emanuele Bissattini a Letture d'estate a Castel Sant'Angelo

E' una torrida serata di fine estate e la malinconia vi morde la bocca dello stomaco e come migliaia di romani (e non) da migliaia d'anni vi renderete conto che il fiume porta con sé anche il vostro respiro.



Lunedì 28 agosto, uno scrittore - Emanuele Bissattini - e un rapper poeta - Kento - si confrontano sul grande amore di entrambi, la strada. Il senso della strada: rinascita e resistenza, libertà e minaccia, degrado e poesia, luce e buio.



Appuntamento alle ore 22, a Letture d'Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, nei Giardini di Castel Sant'Angelo.



Glock 17, di Emanuele Bissattini - Romanzo Noir



Lo chiamano «Il Gatto» perché ha sette vite. Ne ha già consumate cinque. Roma, quartiere Primavalle: il Gatto è Ettore, il killer dell'ultima corsa. Se perdi quella, a casa non torni. Mai più. L'ordine nella sua officina è quello che si è imposto nella vita. Ogni attrezzo ha il suo posto perché ogni chiave ha la sua funzione. E se la donna che gli hanno chiesto di rintracciare ha un guinzaglio al collo come un cane, il Gatto riporta l'ordine delle cose nell'unico modo che conosce: vendetta. Un affare mai a buon mercato, neanche per Francesco, il broker della mala salito sull'ultima corsa per salvare la sorella. Accanto al Gatto c'è Sigmund, un camaleonte che trova quiete dietro al banco di fiori di fronte a Regina Coeli. Sigmund è "Il Tedesco", ma la sua terra è il suo passato, e i suoi ricordi sono la sua condanna con fine pena mai. Roma non è la città Eterna. Roma è il buio che prende forma quando la luce è solo un lumicino acceso di fronte a un volto che si nasconde e attende. Fermo e senza respirare. La notte è il territorio di caccia che non t'aspetti. E i cacciatori diventano prede che non si accorgono di quanto reale possa essere il male.



Resistenza Rap, di Kento - Romanzo



Il rap non è solo contratti milionari e ostentazione. Kento racconta la strada più difficile e più autentica che porta al palco, quella della musica come strumento di cambiamento personale e sociale. Racconti di viaggio ma anche consigli per chi si avvicina a questo genere e aneddoti sulle tecniche di scrittura: un vero e proprio manuale del rap di lotta.