KeepOn Live Club Fest: sul palco Canova e Fast Animals and Slow Kids

Si terrà a Roma il 14 e 15 settembre 2017, presso il Lanificio 159, l’ottava edizione del KeepOn LIVE CLUB FEST 2017, il meeting dei Live Club, Festival e della Musica dal vivo. Un evento itinerante, che riunisce ogni anno i gestori e i direttori artistici dei locali italiani di musica dal vivo originale appartenenti al circuito KeepOn LIVE e tutti gli addetti ai lavori del settore con showcase, incontri di formazione, panel, scambi di conoscenze, best practice e workshop.

La musica italiana dal vivo

Il KeepOn LIVE CLUB FEST è un momento fondamentale per analizzare lo stato di salute della musica dal vivo in Italia e il suo inserimento in un contesto europeo. Il luogo prescelto per l’edizione 2017 è il Lanificio 159, storico laboratorio creativo e culturale della città che sarà sfruttato in tutti i suoi spazi. Tra i vari temi di discussione dedicati ai professionisti: esportazione e confronto con il mercato estero, legalità, bandi, sicurezza, social media marketing e promozione eventi, festival, amministrazione e contabilità, sonorizzazione e insonorizzazione, raccolta dati. Al KeepOn LIVE CLUB FEST parteciperanno anche le agenzie di booking, che avranno la possibilità diretta di presentare le novità dei loro roster alla platea dei direttori artistici dei live club, e i festival del KeepOn FESTIVAL EXPERIENCE.

Fast Animals and Slow Kids e Canova al Lanificio 159

Giovedì 14 settembre non mancheranno i momenti aperti al pubblico. Dalle 19.30 in poi si inizierà con gli showcase organizzati a Feria, la terrazza del locale, grazie al format Kahbum e ai diversi live club romani come ‘Na Cosetta, Le Mura, L’Asino che Vola, Monk e il Lanificio 159 stesso. Protagonisti indiscussi della serata saranno Fast Animals and Slow Kids e Canova, due delle band più segnalate nella KeepOn LIVE PARADE 2017, la classifica che riporta le migliori proposte live segnalate durante l’anno dagli stessi direttori artistici dei locali. Le due band vincitrici si esibiranno con un set acustico nella sala principale mostrando quel talento che li ha portati a essere l’eccellenza live italiana di quest’anno.

Le migliori performance scelte dai live Club

I Live Club italiani quest'anno hanno scelto come migliori performance:



BEST LIVE (migliori live dell’anno): FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - COSMO - DENTE - EX-OTAGO - THE ZEN CIRCUS - MOTTA - BIANCO- OTTONE PESANTE - HIS CLANCYNESS - BLINDUR



NEW LIVE (migliori novità live): CANOVA - MAI STATO ALTROVE - DUO BUCOLICO - GIORGIENESS - BIRTHH - GIUNGLA - GIORGIO POI - COLOMBRE - i BOTANICI –GOMMA



Il circuito KeepOn LIVE riunisce i Live Club e i Festival italiani distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale che diffondono la cultura della musica dal vivo originale, con l’obiettivo di valorizzare le attività legate ai concerti e la loro funzione benefica da un punto di vista culturale, sociale ed economico. La LIVE PARADE è la classifica che premia i migliori live italiani direttamente dai palchi del nostro Paese. Grazie alle segnalazioni dei direttori artistici e dei gestori di tutti i live club aderenti (circa 200), ogni mese è possibile individuare le migliori performance dal vivo del momento, sia degli artisti più affermati sia dei talenti emergenti.

KeepOn LIVE CLUB FEST 2017: il programma

GIOVEDI 14 SETTEMBRE

Panel

14:30

LEGALITÀ - Suonare in regola conviene a tutti

Consigli utili sulla gestione in regola degli artisti e dei professionisti della musica dal vivo per Live Club e Festival.

15:30

COMUNI LIVE - Musica dal vivo vs. Amministrazioni comunali

Un confronto sul campo per iniziare un progetto di collaborazione attiva ed efficace tra organizzatori di concerti e le Istituzioni locali

16:30

COMUNICAZIONE - Da follower sui social a pubblico sotto i palchi

Workshop pratico sulle Best Practices nella promozione di Concerti sui Social. Dialogo sui nuovi format della musica live, l’esperienza di Kahbum.

17:30

SICUREZZA - Da non sottovalutare, mai!

Dal più piccolo al più grande evento alcuni spunti per migliorare l’organizzazione e salvaguardare la sicurezza degli operatori e del pubblico.

18:30

TECNICA - Illuminazione, sonorizzazione e insonorizzazione

Perché investire in qualità tecnica nel settore della musica dal vivo



Showcase acustici

19:30

BAND selezionate dai locali romani

22:30

Premiazione KeepOn Live Parade. Showcase Canova e Fast Animals & Kids

VENERDI 15 SETTEMBRE

Panel

11:00

EUROPA - Il valore delle reti internazionali per la musica dal vivo

Presentazione Italian Music Export, booking internazionale per Live Club e Festival, Live DMA network, Local Heroes e KeepOn European Network

12:00

BANDI - Per vincere bisogna partecipare

Reti partecipative per cogliere più facilmente le opportunità finanziarie offerte dai bandi sulla musica dal vivo.

14:00

WORKSHOP Live DMA EUROPE - Data collecting: contarsi per contare! *

Come estrapolare le informazioni necessarie a costruire un fronte comune di tutela e rappresentanza locale ed essere pronti a cogliere le opportunità del mercato nazionale ed internazionale.

*in lingua inglese

15:00

RADIO & LIVE - Un binomio di successo

Le Radio come supporto fondamentale per la promozione degli eventi di musica dal vivo

16:00

FESTIVAL EXPERIENCE - La parola ai Festival

I feedback dagli organizzatori. Opportunità e suggerimenti direttamente dal Circuito dopo la stagione estiva: best practice, Decreto Gabrielli, data collecting, sponsor e networking.