Kcrimsonick + dYeSis - Progressive Rock tribute al CrossRoads

La Progressive Rock Night per eccellenza, sul palco due bands formate da musicisti tra i migliori in Italia.



DYESIS: Band con 10 anni di attività in club nazionali e festival prog. Il repertorio comprende i più grandi classici degli Yes da Close to the edge, Yes album e Fragile. Unica Yes band in Italia. Voce: Frank Corigliano; Chitarra: Giacomo Anselmi; Tastiere: Danilo Cherni; Basso: Fabio Pignatelli; Batteria: Gianluca Capitani.



KCRIMSONICK: ritornano al CrossRoads dopo anni di assenza per una band che propone la rilettura del repertorio di un mito del prog, i King Crimson. Album : Larks, Red, Starless and Bible Black. Chitarra: Giacomo Anselmi; Tastiere e voce: Aidan Zammit; Basso: Lorenzo Feliciati; Batteria: Daniele Pomo; Violino: Andrea Bassato.

