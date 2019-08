Katy Couprie. Dizionario folle del corpo, la mostra al Palazzo delle Esposizioni

Il Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni presenta la mostra - laboratorio Katy Couprie. Dizionario folle del corpo ispirata al libro dell’artista francese (Editions Thierry Magnier, 2012) e in programma dal 22 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020. Un vocabolario visivo che racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia con la poesia, le azioni con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie.

Premiato al Salon du livre jeunesse di Montreuil e alla Bologna Children’s Book Fair, il progetto di Katy Couprie nasce da una passione innata per il corpo e dall’incontro con le collezioni dell’Istituto di Anatomia umana dell’Università di Bologna. Una sintesi sorprendente di parole e immagini che unisce l’arte e la scienza con uno sguardo inedito.

La mostra

Il cuore? È il muscolo situato tra i polmoni che dirige la circolazione del sangue, ma è anche un organo nobile capace di amore e di coraggio. Può spezzarsi per una storia infelice o battere all’impazzata per una grande emozione. Le mani? Sono il primo strumento a disposizione dell’uomo, parlano più lingue tra cui l’italiano e la lingua dei segni, sanno leggere, scrivere e far di conto. Nude sono senza armi, vuote senza regali. In mostra le raffinate tavole originali realizzate sperimentando tecniche differenti. Incisioni, disegni, elaborazioni grafiche e fotografie raccontano organi, muscoli, ossa ma anche risate, lacrime, baci e acrobazie per restituire al corpo la sua interezza e complessità, interiore ed esteriore.

Come sempre anche in questa mostra - laboratorio la sezione operativa permette a grandi e piccoli di mettere in gioco il proprio corpo “guardandosi dentro”. Un ricco calendario di eventi approfondisce il tema con attività e laboratori dedicati a tutti i pubblici curiosi dell’infinite potenzialità del corpo umano.

