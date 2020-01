Kaspar Capparoni e Laura Lattuada al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 31 gennaio al 2 febbraio al Teatro Tor Bella Monaca in scena QUEGLI STRANI VICINI DI CASA, una divertente e arguta commedia spagnola di Cesc Gay sul tema dell’intesa sessuale tra coppie di diversa età.



Un testo vincente rappresentato con grande successo in Spagna, nelle ultime stagioni. Debutta per la prima volta in Italia da due coppie di attori di navigata esperienza che condividono la scena con grande maestria, proponendo dialoghi spiritosi dal ritmo serrato, inseriti in un meccanismo comico molto efficace.



Giulio e Anna sono una bella coppia, sposati da trent’anni, hanno una buona intesa a differenza della loro armonia sessuale che negli ultimi anni non è più quella di un tempo. I nuovi vicini di casa, Toni e Laura, una giovane coppia molto esuberante e disinibita, si fa “sentire” attraverso le sottili mura che separano i due appartamenti, il problema viene a galla. Ad Anna non resta che invitare i nuovi vicini per un aperitivo e affrontare civilmente la questione. L’incontro tra le due coppie svelerà tante verità nascoste e genererà momenti imbarazzanti ed esilaranti con un finale tutto da scoprire.



venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio ore 21

domenica 2 febbraio ore 17,30



di Cesc Gay

adattamento di Pino Tierno

regia Luigi Russo

con KASPAR CAPPARONI, LAURA LATTUADA, Attilio Fontana e Clizia Fornasier

Immaginando Production



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it