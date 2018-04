Karen Thomas “Energie Pittoriche” Hotel Art

Il messaggio dell’artista è chiaro e forte, è un messaggio di pace e amore tra i popoli. Con i suoi colori pieni di luce, nasce un dialogo naturale tra l’opera e l’osservatore.

Una capacità di astrazione non comune che si trova perfettamente nell’arte etica di Karen Thomas e che la posiziona a pieno titolo tra i pittori Rinascimentali della luce affermandola senza timidezza il “Giotto del 21 secolo”

Nata a Berlino, si è laureata in Letteratura e Filosofia all'Università di Kiel, ha studiato anche a Góttingen e a Parigi. Ha svolto la sua attività artistica e di insegnamento a Parigi, Kiel, Lubecca e Amburgo.

Ha insegnato Pittura e Storia dell'Arte presso la Hamburger Kunsthalle, Museo dell'Arte Moderna di Amburgo.

Soggiorni di studio a New York, Roma e Los Angeles.

Numerose esposizioni personali e collettive in Germania, Italia, America e Cina.

Partecipazione alla Collettiva Tedesco-Sudamericana nel Hamburger Kunstverein "Urbanes Leben - der andere Blick" (Vita Urbana - Nuova visione).

Dagli anni ottanta esegue un intenso lavoro per la trasposizione di impressioni di città, paesaggi e figure.

E' tra gli esponenti della nuova corrente neo-espressionista data la sua formazione artistica.

Dal 2000 si dedica alle ricerche sull'astrattismo tra forma e colore.

La rappresentazione della "Genesi" segna da più di sei anni il suo percorso pittorico.

Dalla ricerca del "fascino della luce" nasce un altro percorso pittorico che parte dalla creazione divina e attraversa il tema dei diversi fenomeni di luce, come la luce mediterranea e quella notturna.

Nel 2007 realizza la mostra "Il fascino della luce" al Museo Nazionale di Castel S. Angelo a Roma e viene invitata dalla TV tedesca e dalla rete satellitare Sky per parlare sul tema del compito etico dell'artista contemporaneo.

Nel 2011 partecipa al progetto Oman, storia e cultura di un paese come direttore artistico.

Negli ultimi anni segue un percorso artistico segnato dalla matericità e plasticità, dedicato al mondo della musica e ai suoi grandi interpreti, come Bach, Beethoven, Mozart e Verdi.

Dal Premio della Pace dell'Unesco del 1997 "Womens creators of the two seas, the Balkan and the Mediterranien Sea" fino alla Personale del 2015, Forte di Fortezza in Alto Adige: "I Colori della Luce - Colori della Pace", curata dallo storico dell'arte Claudio Strinati, la pittrice Karen THOMAS segue un percorso artistico, intelletuale ed emotivo che la porta all'elaborizione di un nuovo "Manifesto del Ruolo Etico dell'Artista", di cui diviene prima firmataria.

