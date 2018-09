AL TEATRO TOR BELLA MONACA DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2018

“KAMIKAZE NAPOLETANO”, SCRITTO E INTERPRETATO DA ARCANGELO IANNACE, REGIA DI FRANCESCO FRANGIPANE



Dopo il successo nello spazio dell’Eliseo Off approda al Teatro Tor Bella Monaca (sala piccola) dal 4 al 6 ottobre KAMIKAZE NAPOLETANO, scritto e interpretato da Arcangelo Iannace, con la regia di Francesco Frangipane. Un kamikaze di nome Rosario. Un uomo qualunque che vende fazzolettini di carta ai semafori. Un incontro qualunque che sembra cambiare il suo modo di esistere o di morire. Ora però lui è pronto ad andare, ma dove? … “perché se non vado, io non so più dove andare…allora è meglio che vado…”. Inizia così il suo viaggio, e per fuggire dal proprio destino abbraccia un destino che non è il suo. Andare a morire per riappropriarsi della necessità di esistere per dare inizio a un cambiamento che non è mai riuscito a fare, nella disperata ricerca di “…un motivo più grande…”. Un uomo che cerca di sfuggire a un mondo bigotto dove “…c’è troppa approssimazione…troppo qualunquismo…” e per sottrarsi alla propria disfatta quotidiana decide di investirsi di un ideale più grande. Diventare Martire. Ad accompagnarlo c’è Adib, il suo amico ambulante, e dietro di loro altre storie fatte di fallimenti, la famiglia, la fidanzata, gli amici, il contesto sociale di cui Rosario è parte e che adesso gli sembrano persino più stranieri dello stesso Adib. Sarà proprio quest’ultimo a indicargli la via del riscatto attraverso, una suprema manifestazione di fede, un grande esercizio di speranza, che nascondono la disperata volontà di riconoscimento. Così Rosario si carica di una missione che non comprende fino in fondo ma che gli pare “qualcosa di più grande”, certamente qualcosa che per lui diviene un ideale salvifico. Per cui vivere. Per cui morire. Ammesso di riuscire a percorrerla fino in fondo quella strada, “sempre dritto”. Senza esitazioni.

Biglietto intero 10,50 Euro- ridotto 8,50 Euro

Teatro Tor Bella Monaca

Prenotazioni: tel 06 2010579

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it



