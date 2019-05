Kaktos 2019, mostra mercato di cactus e altre piante rare

Arriva a Roma, al Museo Orto Botanico, Kaktos 2019, mostra-mercato dedicata alle succulente e altre piante rare, con moltissimi vivaisti specializzati, laboratori pratici e convegni dedicati alla divulgazione su ambiente, ecologia e biodiversità.

Dopo un rodaggio di alcuni anni in varie località d'Italia, la manifestazione approda finalmente a Roma, nella speranza di diventare un appuntamento imperdibile. L'appuntamento con Kaktos 2019 a Roma è per i prossimi 8-9 giugno.

Kaktos 2019, l'obiettivo

Dove c’è acqua, sole, calore e nutrimento le piante prosperano: sono questi i luoghi in cui si sono formate le grandi foreste equatoriali, pullulanti di vita, ma se tali risorse fondamentali vengono meno, le piante devono adattarsi con accorgimenti che permettono loro di sopravvivere anche in condizioni avverse.

L’evoluzione ha portato alla nascita delle piante succulente, capaci di utilizzare quantitativi ridottissimi di acqua, oppure delle piante acquatiche, che vivono in condizioni di eccesso d’acqua. Tra questi due poli estremi si collocano altre forme sorprendenti di adattamento come quello delle piante carnivore, che colonizzano terreni privi di nutrimento e delle piante epifite, come le tillandsie, che per catturare la luce del sole, così debole nel sottobosco delle foreste pluviali, colonizzano la volta forestale vivendo da epifite sui rami più alti degli alberi, assorbendo l’acqua meteorica e il nutrimento attraverso le foglie.

Questa edizione speciale di Kaktos, dal taglio volutamente scientifico è dedicata alle forme più estreme di piante, veri campioni di sopravvivenza che narrano quanto sia ricca e, al contempo, fragile la vita su questo pianeta.

Kaktos 2019 a Roma, dove e quando

Kaktos 2019 si terrà a Roma i prossimi 8 e 9 giugno, presso il Museo Orto Botanico dell'Università La Sapienza. Il programma dettagliato dell'evento è ancora in via di definizione e sarà presto consultabile sul sito www.kaktos.it