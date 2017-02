"Kafka sulla spiaggia": letteratura, musica e fotografia

La libreria romana Altroquando ospita il collettivo di artisti Tamurakafka, che deve il suo nome al protagonista del libro "Kafka sulla spiaggia" dello scrittore giapponese Haruki Murakami. L'amore per la letteratura e una visione dell'arte intesa come atto sociale e conviviale uniscono questo gruppo multidisciplinare di artisti, che ogni volta stupisce il proprio pubblico presentando eventi unici e ricchi di sorprese. Per l'occasione, la band Tamurakafka presenta i brani del disco in formazione acustica (chitarra, violino, violencello, pianoforte, basso, theremin) insieme alle letture del libro a cura di Caterpillar. Il fotografo Roberto Saletti allestisce una mostra fotografica, che gli avventori della libreria possono ammirare dal 13 Febbraio. Completa la serata il video "Transumana" di Tiziana Cesarini, con la colonna sonora a cura di Tamurakafka, eseguita dal vivo dal Maestro Gabriele Curciotti nella versione per chitarra sola.