June Afternoon

Di Paolo Di Gialluca Regia di Francesco De Summa con Maria Antonietta Tilloca, Paolo Di Gialluca, Martina Tonarelli, Andrea Rettagliati, Marco Lupi, Patrizia Forleo, Giulio Gorissen, Roberto Sestili, Ingrid Ungaro Manhattan. Una psicanalista riceve la visita di uno misterioso paziente. Un segreto inconfessabile stravolgerà la seduta. Le storie della famiglia Burke, del loro oscuro amico e della bella June spingeranno la dottoressa ai limiti della sua consapevolezza. Cosa lega la psicanalista alle vicissitudini di quella famiglia? E come si intreccia con quella dell'uomo che è piombato nel suo studio? Una sequenza di confessioni, delitti, amori e colpi di scena nel nuovo lavoro di Francesco De Summa. Biglietto intero 13 euro. Biglietto ridotto 10 euro. Orario spettacoli: venerdì e sabato ore 21 Domenica h 18 Ingresso con tessera associativa 2€. Avviso ai soci. Per info e prenotazioni: Fonderia delle Arti, via Assisi 31 tel: 06 7842112 cell:334 9182821 Mail: info@fonderiadellearti.com