L'energia virale del Jumpstyle al Chiostro del Bramante

Dopo avere conquistato oltre 300.000 visitatori con la mostra "Dream. L'arte incontra i sogni", prorogata per il grande successo fino al 25 agosto 2019, continua l’impegno di DART Chiostro del Bramante a favore del coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio, potenziando le possibilità di fruizione di un luogo storico, anche oltre gli orari canonici, e la vicinanza tra le arti visive e performative.

All’interno del palinsesto La Francia in Scena, stagione artistica dell’Institut Français Italia / Ambasciata di Francia in Italia, venerdì 7 [Sold Out] e sabato 8 giugno 2019, il Chiostro del Bramante diventa un palcoscenico a cielo aperto con la prima nazionale di "Il domani è cancellato", uno spettacolo inedito e creato per l’occasione da (LA)HORDE.

Il collettivo artistico è diretto da Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel, appena nominati direttori artistici del Centre Chorégraphique National – Ballet National di Marsiglia.

Il loro campo d’azione include gli scambi e la commistione di codici derivanti da diverse discipline artistiche, in particolare dello spettacolo dal vivo e dell’arte contemporanea. La ricerca viene declinata attraverso la realizzazione di film, videoinstallazioni, coreografie, regie teatrali, performance.

"C'è qualcosa di molto attuale in questa rivolta dei corpi. Siamo liberi"

Due serate incredibili nel cuore di Roma, in cui il gruppo di ballerini e coreografi trascinerà il pubblico in una performance dinamica e unica nel suo genere, invadendo gli Spazi del Chiostro del Bramante.

Ingresso Libero dalle 19:30 alle 23:30.