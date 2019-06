Jump Aces in concerto al Charity Café

I Jump Aces sono una neoformazione romana jump_blues & swing che di nuovo ha solo il nome, è formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo.



Marco Meucci al piano e voce è una garanzia, il boogie nelle mani ed una voce che lascia il segno. Alessandro Angelucci ,un punto di riferimento della chitarra jump_blues.



Al Compassi al contrabbasso viene dal Rockabilly ma non disdegna escursioni nel jump e nello swing ultimo ma non ultimo. Lorenzo Francocci alla batteria, l’energia dei vent’anni con un talento infinito.

Quattro assi al posto giusto!



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Marco Meucci: piano & voce

Alessandro Angelucci: chitarra

Al Compassi: double basso

Lorenzo Francocci: batteria