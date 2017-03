Julien + Dayavail + Steve Lyon

Super Sabato al Mentelocale 2.0 Sinergie360 TANK in collaborazione con Mentelocale 2.0 presenta: 25 marzo 2017 Julien Un duo rock elettronico, il progetto propone brani originali che uniscono rock, stoner e psichedelia alla musica elettronica open Dayavail Band melodicposthardmetalcori. Special Guest Steve Lyon Cresciuto sotto limponente ala protettiva di Glyn Johns (storico produttore e ingegnere del suono tra gli altri dei Rolling Stones, Led Zeppelin e degli Who), Steve Lyon dagli anni 80 in poi vanta collaborazioni con Depeche Mode (Violator), i Cure (Wild Mood Swings), Tears For Fears (Sowing The Seeds of Love), e ha lambito anche le nostre coste con Laura Pausini (Primavera in anticipo), Subsonica (Amorematico), 99 Posse (Corto Circuito). ------------------------------------------------------------------ Le serate inizieranno alle ore 22.30 Ingresso riservato ai soci con tessera gratuita Birra 'n' Hamburgers!!! Per ulteriori informazioni: www.mentelocaleliveclub.it https://www.facebook.com/events/407666496276438/