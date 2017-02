Julian Mente live al Le mura

A 4 anni di distanza da "Frantumi", album che gli ha permesso di farsi conoscere in tutt'Italia, e li ha fatti accostare a realtà storiche della musica italiana come Ministri e Marlene Kuntz, i Julian Mente tornano con il nuovo album "Non c'è proprio niente da ridere". "Venivamo da Frantumi, un vero e proprio inno alla disperazione, alle energie negative. Quello che mancava era una sorta di canalizzazione di flusso: mancava un nemico. È passato del tempo, abbiamo vissuto la quotidianità nella nostra piccola città. Dovete sapere che nelle piccole città avvengono piccole cose le quali si relazionano comunque ai grandi eventi che compaiono ogni giorno in televisione. Lo show ad ogni costo, la derisione pubblica e la noncuranza sono stati l'innesco della nostra combustione musicale. Nello stesso momento, tutti noi stavamo pensando la stessa cosa: ora basta, non c'è proprio niente da ridere". L'uscita dell'album è stata anticipata dal singolo "stare bene oggi", che ha già riscosso molto successo (il video è stato visualizzato da più di 13mila persone). Il nuovo album sarà presentato nella capitale al Le mura live club il 16 Febbraio. In apertura i "Florio's", giovane e promettente band romana.