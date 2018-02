Jukebox al Teatro del Torrino

Il Teatro del Torrino ospiterà nuovamente, a grande richiesta, lo spettacolo Jukebox per la regia di Luca Pizzurro, che in questa occasione, sarà affiancato dal figlio Gabriele.

Luca Pizzurro, inoltre, sarà accompagnato da un’orchestra dal vivo, che ripercorrerà la storia di questa importante innovazione, attraverso monologhi e canzoni nell’Italia dagli anni 40 agli anni 70, uno straordinario successo, che ritorna in questa ormai solida e grintosa realtà di Roma Sud.

Il Teatro del Torrino, infatti, svolge da anni un’importante funzione di formazione di nuovi talenti con corsi di teatro, danza e canto, come abbiamo avuto il piacere di constatare con Gabriele Pizzurro, figlio del noto regista, che ad oggi noi tutti conosciamo per aver interpretato diversi personaggi all’interno della rassegna teatrale “Il Palco delle Favole”.

In questo spettacolo Luca Pizzurro sarà attore, autore e regista e ci catapulterà, attraverso monologhi e canzoni, nel periodo che va dalla deportazione del Portico d’Ottavia all’avvento della televisione con lascia o raddoppia, fino al 1968. Luca Pizzurro e il figlio Gabriele ci racconteranno 40 anni della nostra storia, attraverso il ritmo delle canzoni più rappresentative del periodo, il tutto rigorosamente dal vivo.

In un’epoca in cui tutto è “di massa”, dove il multisala divora il piccolo cinema e il centro commerciale soffoca il negozietto, c’è bisogno di un luogo in cui le persone possano condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità; un posto fatto di cultura, divertimento, passione e curiosità, una struttura adeguata e un programma vario e di qualità che solo il Teatro del Torrino sa offrire!