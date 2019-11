Juggernaut e Sudoku killer a Nuovo Cinema Palazzo

La psichedelia metallica di Neuroteque nella cornice dell’esperienza unica del Nuovo Cinema Palazzo. In collaborazione con Subsound Records e Radiosonar.net, Juggernaut è un quartetto romano, autore di una musica strumentale complessa, potente e fortemente evocativa. Quattro elementi uniti dal desiderio di sperimentazione e ricerca melodica che proprio durante l'esperienza dei live esprime al massimo tutta la sua forza e la sua capacità espressiva.

Neuroteque è il loro terzo lavoro discografico, registrato presso l'Hombrelobo Studio da Valerio Fisik e pubblicato l’11 ottobre scorso per l’etichetta Subsound Records. Sette brani di psichedelia metallica in cui scenari urbani e fantascientifici si sovrappongono a scorribande bucoliche e mistiche. Sette sentieri tortuosi. Sette storie di trasformazione armonica ed emozionale. Un menu lisergico di progressive cinematografico che in queste prime settimane ha già ricevuto ampio consenso del pubblico e della critica. Ospite d'eccezione sarà Sudoku Killer, della contrabbassista Caterina Palazzi, progetto psichedelico/jazz/noise attivo dal 2007 che vanta un'attività live di oltre 600 concerti in tutta Europa e impegnato nella promozione dell'ultimo album Asperger, edito dalla prestigiosa label portoghese Clean Feed Records.

Neuroteque sarà ufficialmente presentato live il 7 dicembre al Nuovo Cinema Palazzo di Roma, in Piazza dei Sanniti, nello storico quartiere di San Lorenzo. Edificio occupato nel 2011, è diventato nel tempo una realtà centrale per il quartiere, simbolo di integrazione e riscatto sociale, nonché un riferimento culturale grazie alle molteplici attività organizzate al suo interno. Negli anni sono stati diversi i tentativi di sottrarre il Nuovo Cinema Palazzo al quartiere – l’ultimo, lo scorso 15 ottobre – e sceglierlo per presentare Neuroteque è una presa di posizione per band che si schierano affinché queste realtà possano continuare ad esistere.