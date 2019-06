Judah Friedlander a Roma al Parioli Theatre Club

La fortunata rassegna di Stand Up Comedy organizzata da Altra Scena al Parioli Theatre Club si conclude il 14 giugno con l'esclusivo live di Judah Friedlander. Dopo l'incredibile successo del suo comedy special su Netflix "America Is The Greatest Country In The United States", Judah Friedlander arriva finalmente in Italia con il suo nuovo spettacolo "Future President".

Uno dei comedian e attori più peculiari e di successo degli ultimi anni, Judah è stato un regular della serie 30 Rock, oltre alle sue partecipazioni negli episodi di Curb Your enthusiasm e Unbreakable Kimmy Schmidt. Future President è vicino, nei temi, allo speciale Netflix: satira estremamente tagliente che affronta questioni enormi e disparate, a partire dai diritti umani per arrivare alla politica

