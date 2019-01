Joyce Elaine Yuille “Ballads&Blues” - Gregory's Jazz Night al Salone Margherita

Martedì 22 gennaio 2019 sul palco del Salone Margherita sale una delle voci più affascinanti del panorama jazzistico internazionale. La Gregory's Jazz Night presenta: Joyce Elaine Yuille in “Ballads&Blues”



Gospel, jazz, soul e blues sono le radici su cui è cresciuta e si è sviluppata la sonorità della voce di Joyce Elaine Yuille. L'unione tra la sua anima, l'amore per la musica e il talento naturale per il canto hanno fatto il resto; la multietnicità di New York ha messo la ciliegina sula torta di una performer completa. La sua ammirazione per le dive del jazz come Sarah Vaughn, Nina Simone, Etta James, Carmen McRae, Ella Fitzgerald e la favorita di tutti i tempi, Phyllis Hyman, ha contribuito a creare uno stile personale che la porta a costruire spettacoli che si svilupano in simbiosi con il pubblico: fascino, ironia, eleganza e sentimento. Il jazz e le forti venature blues e soul per un concerto che diventa un viaggio musicale guidato dal carisma di Joyce fatto di delicatezza e forza allo stesso tempo.



Joyce Elaine Yuille - Voce

Andrea Rea - Pianoforte

Francesco Puglisi - Contrabbasso

Adam Pache - Batteria



Il Salone Margherita si trova in Via dei Due Macelli, 75 a Roma

tel. 06 6791439 – 06 6798269



ore 19.30 buffet & dinner – ore 21.00 concerto

Platea Posto Unico 25,00€ (possibilità di buffet a 9€ bevande escluse)

Galleria con cena 55,00€ (galleria 30€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)

Palco con cena 65,00€ (palco 40€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)





La Gregory’s Jazz Night porterà al Salone Margherita ogni settimana una band diversa con ospiti tra i principali esponenti della scena jazz internazionale e alcuni tra i musicisti italiani di maggior talento. I due storici locali a pochi passi l’uno dall’altro, da anni sono protagonisti dell’intrattenimento di qualità a Roma, e oggi si uniscono per offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza che guarda al passato glorioso del jazz nei teatri, per riproporlo oggi in chiave moderna e con spirito rinnovato in una delle sale più affascinanti della città. Un concerto diverso ogni martedì in linea con la filosofia del Gregory’s Jazz Club: un continuo omaggio – mai un’imitazione o il tentativo di fare il verso a… – alla grande tradizione del jazz e ai suoi generi, dallo swing all’hardbop. Un appuntamento fisso per apprezzare appieno lo spirito del jazz nella suggestiva cornice del Salone Margherita. Come in ogni jazz club che si rispetti sarà possibile gustare, prima o durante il concerto, una cena servita nei prestigiosi ed intimi palchi privati al piano superiore. Nelle sale del piano terra un gustoso buffet accompagnerà la sfiziosa proposta mixology del nuovo cocktail bar del Salone Margherita.