Jova Beach Party a Roma: così Jovanotti farà ballare il litorale

Estate 2019 vista mare e in musica per Jovanotti, l'eclettico cantautore italiano ha infatti presentato la sua nuova creatura usicalle: il Jova Beach Party, "più di un festival, più di un concerto, di una festa, di un dj set" - ha annunciato anche in diretta Facebook.

Jova Beach Party

Il Jova Beach Party toccherà tutta Italia con ben 15 date. Il tour di Jovanotti sulle spiagge inizierà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro per poi spostarsi lungo tutta la Penisola: Rimini, Praia a Mare, Albenga e Viareggio tra le date.

Jova Beach Party a Marina di Cerveteri

Per l’unica data nel Lazio del suo tour estivo, Lorenzo Jovanotti sarà martedì 16 luglio a Marina di Cerveteri, presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi (la prima tappa annunciata, quella della spiaggia di Torre Flavia a Ladispoli, infatti, è stata annullata e sostituita con Marina di Cerveteri). Un evento, prodotto da Trident e organizzato da THE BASE, tra i più attesi dell’estate 2019, una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento saranno il centro di tutto.

Un’esperienza collettiva e reale dove il pubblico sarà coinvolto, si meraviglierà, si stupirà e avrà la sensazione di partecipare a qualcosa di veramente nuovo e autentico: una vera irruzione nella quotidianità e nel “già visto”, una mega festa che, dalle 14.00, andrà avanti fino al Chiaro di luna! Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, giochi, area relax, area food and beverage, in un format che è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante e vivificante.

Così Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri: "È uno straordinario evento, curato sin dal suo annuncio nei minimi dettagli sotto ogni aspetto - quello della tutela ambientale, della sicurezza e della viabilità, con un continuo lavoro che ha visto Amministrazione comunale, società organizzatrice e tutte le massime autorità in stretto contatto".

Come raggiungere Marina di Cerveteri il 16 luglio

Gli organizzatori e il Comune di Cerveteri hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l’avvicinamento allo spettacolo e il deflusso finale post evento. La principale raccomandazione è quella di utilizzare il treno o il bus per raggiungere il luogo dell'evento - vivamente sconsigliato l’utilizzo dell’auto.

RAGGIUNGI IL JOVA BEACH PARTY IN TRENO

La stazione dei treni si trova a MARINA DI CERVETERI. Dalla stazione dei treni è possibile raggiungere il Jova Beach Party a piedi; la stazione dista 1 Km dal luogo dell’evento. Per il rientro saranno messi a disposizione 6 treni speciali a carico dell’organizzazione, che potranno essere acquistati online al costo di 8 euro a persona, anziché 10 euro sul posto (previa disponibilità residua di posti).

La durata del viaggio di rientro sarà di circa 50 minuti ed il treno speciale fermerà nelle stazioni di: Marina di Cerveteri - Ladispoli-Cerveteri - Torre in Pietra-Palidoro - MACCARESE - Roma Aurelia - ROMA S. PIETRO - Roma Trastevere - ROMA OSTIENSE - ROMA TUSCOLANA - Roma Termini.

L’organizzazione consiglia di prenotare con anticipo il treno ed il posteggio per l’auto, in modo da avere la garanzia del posto riservato, essendo entrambi a numero limitato. A tutti coloro che hanno la possibilità di lasciare l’auto in una delle fermate dei treni speciali si consiglia l’utilizzo del treno, previa prenotazione preventiva.

Maggiori informazioni sugli orari, le prenotazioni e il percorso per raggiungere l’evento sono disponibili sul sito dedicato: https://jovabeachparty.bigliettando.it/

RAGGIUNGI IL JOVA BEACH PARTY IN BUS

Con EVENTI IN BUS puoi raggiungere direttamente il luogo dell’evento, senza preoccuparti di guidare, soprattutto al ritorno di notte, delle code o del parcheggio!

Per info e prenotazioni:

- https://www.eventinbus.com/artisti/jovanotti_170.html

- https://www.businsieme.com/businsieme/public/application/index/showevent/157/Jova_Beach_Party_2019

Non potete fare a meno dell’auto? PER CHI ARRIVA IN AUTO:

- da NORD: percorrere l'Autostrada A1 verso sud, prendere la diramazione per Roma Nord, imboccare l'entrata 10 del Grande Raccordo Anulare e proseguire sulla Flaminia-Cassia. Prendere l'uscita 1 in direzione di CIVITAVECCHIA e proseguire fino a Cerveteri.

In alternativa, percorrere l'Autostrada A1 verso sud, prendere la diramazione per Roma Nord e proseguire verso la direzione Cassia - Flaminia - Aurelia; proseguire poi verso l'uscita AURELIA dir. Civitavecchia.

- da SUD: percorrere l'Autostrada A1 verso Roma, proseguire lungo l'entrata 19 del Grande Raccordo Anulare in direzione Aurelia-Cassia; imboccare l'uscita 30 in direzione FIUMICINO e proseguire in direzione di Civitavecchia. Uscire al casello CERVETERI - LADISPOLI e prendere la strada per Civitavecchia fino a raggiungere Marina di Cerveteri.

AREE PARCHEGGIO AUTO:

MARINA DI CERVETERI – Viale Campo di Mare (A PAGAMENTO, distanza 1,5 km);

MARINA DI CERVETERI – Via Fontana Morella (A PAGAMENTO, distanza 1,5km) - acquistabile sulla JOVA BEACH APP

PER CHI ARRIVA IN MOTO/BICICLETTA

Non sono presenti percorsi ciclabili. Potrete parcheggiare la moto o lo scooter nel parcheggio dedicato (in giallo sulla mappa).

PER CHI ARRIVA A PIEDI

Per chi può fare a meno del trasporto pubblico e decide di arrivare al Jova Beach Party a piedi, ecco il percorso consigliato: percorrere Viale Campo di Mare e Viale Mediterraneo, fino a raggiungere il luogo dell’evento!

PER CHI HA BISOGNO DI UN TAXI

- I taxi di Roma: Tel 06 3570 – 06 6645

- Taxi Gas h 24 / Servizio Taxi Ncc Ladispoli - Cerveteri - Marina di Cerveteri: 330.289929

La musica del Jova Beach Party

C'è Lorenzo in console, è Lorenzo con la band, è Lorenzo con i diversi ospiti nazionali e internazionali che arricchiranno la data del 16 luglio, prima e anche durante lo show: BENNY BENASSI (Italia); FATOUMATA DIAWARA (Mali); DEVON & JAH BROTHERS (Italia, Nigeria); ACKEEJUICE ROCKERS (Italia); LOS WEMBLER’S DE IQUITOS (Perù); NICKODEMUS (Stati Uniti).

Prodotto e organizzato da Trident, JOVA BEACH PARTY è realizzato con la collaborazione del WWF, in una sfida importante per la Natura e per la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, scaricate la JOVA BEACH APP per Android e iOS.

Jova Beach Party tutte le info

MARINA DI CERVETERI – LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Apertura porte: h 14:00

Inizio eventi: h 16.00.

Inizio show Lorenzo: h 20.30.

Per informazioni: www.the-base.it

Tel. 06.54220870 - Info diversamente abili: Tel. 06.54220870

Biglietti Jova Beach Party a Roma

I biglietti per il Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, sono in vendita su Ticketone a 59,80 euro.