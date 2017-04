Play on the beach - Respir'azione ad Explora

Dopo il successo dello scorso sabato 1 aprile, a cui hanno partecipato oltre 50 famiglie, andrà in scena domenica 9 alle ore 11.00 la replica dello spettacolo "Play on the beach- Respir'azione", performance teatrale a cura di ArteStudio. Sullo stesso palco attori professionisti e un gruppo di ragazzi rifugiati mostrano al pubblico racconti, paure e speranze attraverso il fil rouge delle emozioni; la prima performance è riuscita a coinvolgere i bambini abbattendo ogni barriera linguistica e ogni diversità in uno scambio propositivo ed interculturale. Poco prima della performance, "Respir'azione", un divertente momento dedicato all'allenamento corpo e voce da apprezzare destreggiandosi tra esercizi curiosi e singolari per socializzare e immergersi nel meraviglioso mondo del teatro. "Play on the beach- Respir'azione" fa parte di JOURNEYS", progetto cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell'Unione Europea, per promuovere l'integrazione dei rifugiati attraverso le arti visive e il teatro, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale e della Presidente del Municipio Roma II. Il progetto, coordinato dall'agenzia culturale inglese ArtReach, trae origine dal Journeys Festival International, iniziato nel 2013 a Leicester, esteso a Manchester e Portsmouth e che oggi coinvolge Explora a Roma, CESIE a Palermo, Altonale GmbH ad Amburgo, in qualità di partner e il Comune di Rieti e Trafo House of Contemporary Arts a Budapest, in qualità di partner associati. Hanno partecipato agli eventi del Museo dei Bambini di Roma l'artista e attivista urbano Sibomana, la graphic journalist & screenwriter Takoua Ben Mohamed e l'associazione ArteStudio, attiva nell'integrazione dei rifugiati attraverso workshop e performance teatrali. www.mdbr.it