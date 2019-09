Joshua Radin, il cantautore folk all'Auditorium Parco della Musica

Dopo aver toccato il nostro Paese con il suo tour nel 2017, Joshua Radin torna con un imperdibile concerto lunedì 3 febbraio 2020 all’Auditorium Parco della Musica a Roma. I biglietti saranno presto disponibili sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita).

Joshua Radin a Roma

Il cantautore folk porterà in tour il suo nuovo album Here, Right Now, l’ottavo della sua carriera e primo per Nettwerk Music Group, anticipato dall’omonimo singolo che si fa portavoce del messaggio dell’intero lavoro dell’artista: la necessità di cogliere l’attimo. Messaggio autobiografico che Joshua Radin spiega con una metafora: quando pensa alla sua carriera, la sua mente è attraversata dall’immagine di un cavallo che corre al galoppo così velocemente da lasciare solo una visione sfocata di sé.



La grande occasione per Joshua Radin è giunta con la canzone Winter utilizzata nella serie televisiva Scrubs che l’ha portata al successo decretando il debutto in grande stile del musicista. Ben presto arriva a condividere importanti palchi con artisti del calibro di Ed Sheeran, Sara Bareilles, Sheryl Crow e The Script, solo per citarne alcuni. Registra sold out in tutto il mondo, dal Nord America all’Europa, fino ad arrivare in Cina ed Australia. Su Spotify conta più di 350 milioni di stream e la sua musica è suonata in più di 150 tra film, spot pubblicitari e show televisivi.



L’album Here, Right Now accoglie al suo interno oltre alle tematiche dell’amore e del dolore che scaturisce dalla fine di una relazione sentimentale, anche il tema dell’amicizia, dell’accoglienza e il principio dell’autodeterminazione. Da sempre attento alle tematiche sociali, Joshua Radin ha deciso di destinare l’intero ricavato proveniente da stream e download del singolo che dà il titolo all’album alla causa dell’adozione dei cani randagi, richiamando l’attenzione di tutti a dedicarsi al presente. Il 13 settembre ha pubblicato il nuovo singolo What Would You Do (Refugee Song) terzo estratto del nuovo album.

Il concerto

Lunedì 3 Febbraio 2020

Roma, Auditorium Parco della Musica - Teatro Studio, Viale Pietro de Coubertin, 30

Posto a sedere: € 20 + prev.

Biglietti presto disponibili su Ticketone (sito e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!