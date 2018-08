José Antonio Escobar in "Impresiones del Sur. La chitarra tra Spagna e Sud America"

Giovedì 30 agosto alle 21 la Cappella dei Condannati di Castel Sant'Angelo ospita la celebre chitarra di José Antonio Escobar per il concerto "Impresiones del Sur. La chitarra tra Spagna e Sud America", penultimo appuntamento di Sere D’Arte, la rassegna nell’ambito di Art City 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, curata da Cristina Farnetti.



Un viaggio panoramico sul ricco repertorio per chitarra classica novecentesca, produzione spesso poco conosciuta in Italia, dove lo strumento è noto soprattutto per generi musicali come il flamenco o il tango o come strumento pop.



Un programma variegato dove protagonista sarà la Spagna con autori quali Albeniz, Torroba, Rodrigo e Sáinz de la Maza che mescolano i motivi dell’impressionismo francese a una forte impronta nazionalista. Del Sud America emergeranno sia i motivi tradizionali sia gli influssi europei. Tra i primi, l’austero ritmo della Vidala, tipico del nord dell’Argentina e Bolivia, alla base di Norteña, un brano di Jorge Gómez Crespo, argentino di Buenos Aires; dall’Europa, i ritmi di mazurka e valzer in Agustín Barrios Mangoré e Antonio Lauro (venezuelano il primo, paraguayano il secondo) e l’impronta – anche qui impressionista - nelle opere del brasiliano Villa-Lobos, di cui si ascolterà anche la trascrizione della cadenza del concerto per chitarra e orchestra, che riprende sensibilmente lo stile di Franz List.