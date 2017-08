Jonny Blitz in concerto a Feria il 30 agosto 2017. I Jonny Blitz sono corteggiatori moderni. Portatori di un amore metropolitano nato per caso sulla via della sera e proseguito sopra una spiaggia affollata, la mattina seguente. Cantano di storie mancate, sogni grandi, invenzioni stralunate ed estati infinite. Ambasciatori autentici della “nuova scuola romana”, rappresentano il perfetto connubio tra musica dʼautore e pop-rock band. I ricami di chitarra e lʼincedere frizzante delle ritmiche ben si sposano con una scrittura di rara efficacia, diretta, imprevedibile e ricca di brillanti citazioni. Prima di firmare con Maciste Dischi, nel 2013, hanno pubblicato e auto-prodotto “Musica per chi lʼascolta la prima volta”, accolto in maniera ottimale dal pubblico (oltre 60 date in un anno e mezzo) e dalla critica musicale (definito da frigopop.it, ad esempio, uno dei debutti dellʼanno).

Colpa del sole è il secondo disco ufficiale dei romani Jonny Blitz ed il primo sotto lʼegida di Maciste Dischi. Registrato e mixato presso lo storico Real Sound di Milano (Gaber, Mannoia, Rettore, Finardi…) con la produzione artistica di Ettore “Ette” Gilardoni (Marky Ramone, Prima Donna…). Spiccano le collaborazioni con Bugo (Universal) e Paolo Giovenchi (chitarrista di Francesco De Gregori).

Bicchieri vuoti, viaggi lontani e baci rincorsi: questi sono solo alcuni degli elementi che vanno a comporre lʼimmaginario estetico della loro forma canzone. Lʼapproccio alla scrittura musicale, in questo lavoro, si presenta come adulto senza però abbandonare la brillante semplicità che li caratterizza. La loro dolce ironia trova qui una veste matura, alle volte amara, che a più riprese spiazza simpaticamente lʼascoltatore. Gli arrangiamenti e le sonorità sono di larghissimo respiro pur restando squisitamente italiane. Colpa del sole è un disco fresco e brillante: finemente rock, fieramente pop.