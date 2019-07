Jonathan Kreisberg Quartet a Gianicolo in Jazz

Gianicolo in musica presenta Jonathan Kreisberg Quartet, un concerto di Gianicolo in Jazz in programma il 23 luglio.

Combinando melodismo senza tempo con linee e trame lungimiranti, la musica di Jonathan Kreisberg continua ad attrarre una crescente base di fan internazionali. Le sue composizioni sono state eseguite dal suo rivoluzionario quartetto nei cinque continenti. Come chitarrista, il suo suono e la sua tecnica hanno influenzato la nuova generazione di musicisti e ha probabilmente contribuito all'evoluzione dello strumento nel jazz. Per i loro spettacoli nel 2019, JKQ eseguirà composizioni nuove di zecca che uniscono la tradizione jazz, virtuosismi strumentali, paesaggi sonori moderni e influenze da ogni angolo del mondo e oltre.

Jonathan ha guidato vari gruppi tra cui notabili come Larry Grenadier, Bill Stewart, Gary Versace, Will Vinson, Kevin Hays, Mark Ferber, Matt Penman e Scott Wendholt. Ha pubblicato 5 CD acclamati dalla critica su Criss Cross e Mel Bay Labels oltre a Trioing, Shadowless, One (la sua prima registrazione per chitarra solista) e Wave Upon Wave con la sua etichetta NEW FOR NOW MUSIC.

Negli ultimi 7 anni Jonathan è stato anche un costante collaboratore con il maestro jazz della NEA Dr. Lonnie Smith, che dice di Kreisberg "È un musicista appassionato con una grande visione, ed è costantemente alla ricerca dell'innovazione." Jonathan era performer e produttore di The Healer for Pilgrimage records, esecutore di Evolution per Blue Note Records, nonché esecutore e produttore associato di All in My Mind per Blue Note. Si è esibito / recitato come sideman nei gruppi di Joe Locke, Stefano DiBattista, Lee Konitz, Ari Hoenig, il defunto Don Friedman, e molti altri pesi massimi del jazz, ha anche eseguito lavori del XX secolo con la New World Symphony sotto Michael Tilson Thomas.

Jonathan è anche un educatore rispettato con oltre 25 anni di esperienza. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro di composizioni e trascrizioni, OFFERINGS OF NOTE, nonché una serie di video didattici chiamati CHITARRA POLITRITMICA. Pur essendo grato per le offerte di dirigere vari programmi di chitarra universitari, ha deciso di continuare il suo rigoroso programma di tournée e registrazione, tenendosi sempre da parte del tempo per le masterclass e per il suo "NEW FOR NOW music intensive" che si tiene ogni anno per il passato. 3 anni nella sua città natale di Brooklyn, NY.



L'ingresso agli spettacoli è gratuito. Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2106206896349751/