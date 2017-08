Techno Treno: in consolle Jonas Kopp e Luciano Lamanna

C'è elettricità nell'aria. In questo primo techno appuntamento di settembre, Ex Dogana vi dà il bentornato con una delle "most exciting figures to emerge from Argentina in recent years" (Resident Advisor).

A guidare il prossimo techno treno ci sarà uno di quelli che si fanno sentire fino alla Stazione Termini, accompagnato da Luciano Lamanna. Avrete l'opportunità di viaggiare insieme a loro nella storica cornice ferroviaria dello Scalo Est.

Techno Treno w/

Jonas Kopp

Luciano Lamanna