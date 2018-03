Jona’s Blues Band in concerto al Charity Café

Sabato 31 marzo il blues torna in scena al Charity Café con la Jona’s Blues Band che salirà sul palcoscenico di via Panisperna. Gruppo storico del blues romano, vanta 33 anni in attività, 2 dischi all'attivo con ospiti speciali quali Fernando Jones, Mario Insenga, Harold Bradley, Renzo Arbore, Marco Meucci, Mario Donatone, Eric Daniel, Stefano Sabatini, Michael Supnick, Herbie Goins ecc. Tra le collaborazioni live si annoverano quelle con Shawn Logan, Chicago Beau, Paul Jones (the Blues Band), Deitra Farr ecc. Hanno inoltre partecipato a 3 colonne sonore dei films di Carlo Verdone che ha scritto anche le note di copertina del loro cd "Back to life" e suonato la batteria in un brano. La Jona’s Blues band ha inoltre partecipato a numerosi festival blues tra cui Pistoia Blues, Liri Blues, Lepini Blues,

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22.00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Marco Corteggiani, Voce & Armonica

Daniele Mercante, Chitarra & Voce

Gianni Franchi, Basso & Voce

Ranieri De Luca, Batteria