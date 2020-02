"Joker" Di Todd Phillips: Masterclass sul film al Teatro Palladium

Mercoledì 26 gennaio alle ore 20 (ingresso €10) al Teatro Palladium la fotografa Patrizia Genovesi e lo psicologo e psicoterapeuta, Giulio Casini, propongono una masterclass, un viaggio introspettivo nell’universo del film che quest’anno più di tutti, ha unito pubblico e critica: “Joker” di Todd Phillips.

Masterclass sul film "Joker"

Un film coinvolgente, per alcuni addirittura scioccante, tecnicamente impeccabile. Un’interpretazione magistrale, una grande sceneggiatura, un’eccellente regia e una fotografia emozionante: questo è Joker, ma è anche di più. Attraverso i principali elementi del film, lo sviluppo narrativo, la fotografia, l’analisi psicologica ed emozionale dei personaggi ci si addentra in punta di piedi nel mondo del protagonista, interpretato da un grande Joaquin Phoenix, vincitore agli ultimi Oscar come “Migliore attore protagonista”. “Joker” è il frutto dell’amore negato, Joker è l’amore desiderato, l’amore offerto mescolato al dolore.

Giulio Casini sul film: “Quali sono le drammatiche conseguenze di un'infanzia trascorsa in un contesto difficile, senza riferimenti, in cui la figura femminile è oggetto d'amore quanto di odio? E ancora l'assenza di una figura paterna, di quella che si ha la necessità vitale di cercare nel mondo fino ad illudersi di averla finalmente trovata, per poi magari sentirsene rifiutati.La realtà e la finzione si intrecciano tanto da non poterle più separare tanto da sentirsi alla fine “altri”, alieni al mondo, e talvolta a se stessi.Il film rappresenta un'occasione di ricerca e costruzione di un senso che possa servire a mettere insieme i pezzi dell'esistenza per trasformarli in tessere di uno stesso mosaico.Perché Joker - ogni Joker, anche quello che teniamo nascosto nella nostra psiche profonda - possa ridere finalmente di gioia, e mai più di dolore”.

Patrizia Genovesi è fotografa professionista, video artist, docente di fotografia e di fotografia cinematografica, divulgatrice di materie artistiche. Patrizia Genovesi è attiva nella formazione professionale ed accademica e nella divulgazione della cultura fotografica attraverso seminari e conferenze sui principali temi inerenti il mondo dell’immagine in gallerie e spazi istituzionali e Università. www.patriziagenovesi.com

Giulio Casini è psicologo clinico, psicoterapeuta, ipnologo clinico e grafologo.

Già vicedirettore del Centro di Psicologia dell’Individuo e della Famiglia e consulente Centro Italiano di Sessuologia, è Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia della Danza e Visiting, Professore presso l’Università Statale UNICAL, l’Università Statale di Palermo e docente alla Libera Università del Cinema di Roma.