Johnny Rockets arriva nella capitale con hamburger 100% never frozen, shakes e patatine fritte

L’autentico stile americano incontra ingredienti di prima scelta: il 19 settembre, la catena statunitense apre il primo punto vendita della capitale al centro commerciale Euroma2 - area food, II piano.



Dal 1986, gli ingredienti del successo Johnny Rockets: hamburger fatti al momento con ingredienti freschi e con carne priva di additivi o conservanti, pane artigianale preparato con una ricetta americana, shake montati a mano frullando gelato alla vaniglia e ingredienti di qualità.

"American Original” è la perfetta sintesi di un marchio riconosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza dei propri prodotti e la qualità delle materie prime utilizzate.

Dagli ingredienti, alla location stile “post industrial vintage”, tutto è coordinato per farti vivere un’esperienza unica.



33 anni di attività, 350 ristoranti, 17 milioni di hamburger, 8 milioni di shake e 4.000 tonnellate di patatine fritte serviti ogni anno; esperienza e gusto ti aspettando al nuovo punto vendita italiano Johnny Rockets.