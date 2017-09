Jóhann Jóhannsson: il compositore islandese all'Auditorium

Il 15 settembre, nella splendida Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, Red Bull Music Academy presenta Jóhann Jóhannsson, il celebre compositore islandese che ha firmato la colonna sonora di film quali La Teoria del Tutto (vincitore del Golden Globe per la miglior colonna sonora), Arrival, Madre! ed è stato due volte candidato all’Oscar per la miglior colonna sonora.

Jóhann Jóhannsson

Tra i fondatori della Kitchen Motors a Reykjavík e membro di una della band di rilievo dell'etichetta l'islandese, l'Apparat Organ Quartet, Jóhannsson è uno dei più apprezzati musicisti e performer della nuova scena musicale nordeuropea e condurrà il pubblico alla scoperta di mondi enigmatici e intriganti. Il programma sarà caratterizzato dal suo ultimo album solista "Orphée", così come da nuovi arrangiamenti di opere del suo catalogo di colonne sonore originali. Sarà accompagnato sul palco dal quintetto di archi Echo Collective, chitarre, tastiere, e lo stesso Jóhannsson al pianoforte e elettronica.

Il concerto si inserisce all’interno del progetto Red Bull Music Academy Bass Camp, che dal 14 al 17 settembre porterà a Roma contenuti musicali e artistici diversi in doverse location. In Italia alla sua seconda edizione, il Camp è prima di tutto un’Academy, uno spazio temporaneo in cui 16 aspiranti musicisti, selezionati da tutta Italia, per quattro giorni potranno sperimentare e creare musica insieme, seguiti passo a passo nel processo creativo da tutor di riferimento della scena e ispirati dalle menti che trasformano e innovano la musica e l’arte che terranno lectures e workshop.