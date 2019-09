Joe Magnarelli - Nick Hempton 4tet

Giovedì 19 e venerdì 20 settembre al Gregory's Jazz Club

Joe Magnarelli e Nick Hempton da New York



Continua il gemellaggio tra il Gregory's e lo Smalls di NYC. I due storici club hanno stretto una collaborazione che dal 2017 ha portato a Roma alcuni nomi che illuminano la scena jazz della grande mela e il meglio del jazz italiano a New York. Questa sera scriviamo un altro capitolo di questa collaborazione che nasce da una affinità elettiva, nel nome dell'amore per il grande jazz dal vivo, con Nick Hempton e Joe Magnarelli.



Per la prima volta in Europa, due delle voci più importanti del jazz a New York, due riferimenti assoluti: il grande trombettista Joe Magnarelli e il suo “partner in crime”, Nick Hempton al sassofono, condividono il palcoscenico del Gregory's, come hanno fatto tante volte al Smalls Jazz Club, insieme a una sezione ritmica che è destinata a friggere... Alberto Gurrisi sull'organo e Adam Pache alla batteria. Il quartetto eseguirà per due notti un repertorio dei loro brani preferiti dell'era Blue Note insieme ad alcune composizioni e arrangiamenti originali di ciascun membro della band.



Joe Magnarelli - Tromba

Nick Hempton - Sax tenore

Alberto Gurrisi - Organo hammond

Adam Pache - Batteria



Inizio concerto ore 22.00

€ 25,00 inclusa la prima consumazione

Via Gregoriana 54/a

066796386 / 3278263770