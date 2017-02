Giovedì 16 febbraio 20147 JOE FARNSWORTH vs. ROBERTO GATTO - DRUMBATTLE + Eric Alexander, Nico Menci, Paolo Benedettini Eric Alexander al sax tenore, Nico Menci al piano e Paolo Benedettini intorno alla "sfida" tra Joe Farnsworth e Roberto Gatto! La Drumbattle, la sfida alla batteria che Joe Farnsworth e Roberto Gatto accenderanno stasera rischia di entrare dirtta dritta nella galleria di quelle serate in jazz che ricorderemo a lungo. Joe Farnswoth, erede della migliore scuola americana - da Max Roach a Roy Haynes, da Elvin Jones a Arthur Taylor, e Roberto Gatto, maestro indiscusso della batteria jazz in Italia e noto in tutto il mondo: due scuole, due generazioni, due modi di interpretare la musica, ma lo stesso amore incondizionato, la stessa maniacale passione, lo stesso amorevole studio per il jazz che li hanno resi, ognuno a suo modo, dei punti di riferimento per i giovani musicisti. Come sempre è possibile cenare à la carte a partire dalle 19.30: Dinner & Jazz La Drum Battle ha nella storia del jazz precedenti enormi, dalla mitica, prima e forse inarrivabile tra Gene Krupa e Buddy Rich, e poi ripetuta anche con Sammy Davis Jr., fino a quella tra Ginger Baker ed Elvin Jones, tra Ginger Baker e Art Blakey, o ancora quella tra Louie Bellson, Lionel Hampton e Don Lamond per finire con quella che ha messo insieme nel 1974 Buddy Rich, Elvin Jones, Art Blakey e Max Roach. Uno spettacolo forse nel senso più puro del termine, ma soprattutto la dimostrazione di come i grandi sanno incontrarsi per regalare al pubblico qualcosa di unico; un genere di spettacolo, ma soprattutto un incontro in jazz,...quello che piace a noi. Eric Alexander è una delle più raffinate e sofisticate espressioni dell' hard bop e post-bop attualmente attivo sulla scena internazionale, che trova in John Coltrane, Sonny Stitt, Dexter Gordon e George Coleman, i suoi modelli. Ha già collaborato - oltre a guidare diverse formaion ia suon nome - con nomi quali Harold Mabern, Ron Carter, Joe Farnsworth e Pat Martino. Nico Menci, pianista bolognese è attualmente uno dei più richiesti e quotati pianisti jazz del panorama italiano, dopo aver iniziato giovanissimo la sua carriera da professionista che lo ha ortato al fianco di musicisti come, tra gli altri, Carlo Atti, Piero Odorici, Erci Alexander, Gianni Basso. Paolo Benedettini, di base a New York, ha già collaborato con Jimmy Cobb, Eddie Henderson, Keith Copeland, Peter Bernstein, Dado Moroni, Joe Magnarelli, Benny Golson, David Liebman e nel trio con Bobby Durham e Massimo Faraò. Joe Farnsworth - Batteria Roberto Gatto - Batteria Eric Alexander - Sax Tenore Nico Menci - Piano Paolo Benedettini - Contrabbasso Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 25,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com http://www.gregorysjazz.com/concerti/joe-farnsworth-roberto-gatto-drumbattle-02-16-2017/